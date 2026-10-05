Prime Video presentó el primer adelanto de “Misión Bolsa Mágica” (The Man with the Bag), una comedia navideña de acción protagonizada por Arnold Schwarzenegger, quien esta vez interpreta al propio Santa Claus.

La película se estrenará el 2 de diciembre de 2026 a través de Prime Video y contará también con las actuaciones de Alan Ritchson y Awkwafina.

¿De qué trata “Misión Bolsa Mágica”?

La historia comienza cuando la bolsa roja de Santa Claus es robada por una elfa rebelde, interpretada por Awkwafina, poniendo en riesgo la celebración de Navidad.

Ante la situación, Santa recluta a un ladrón llamado Vance, interpretado por Alan Ritchson, quien forma parte de su “Lista de Traviesos”. El personaje reúne a un grupo de cómplices para intentar recuperar el objeto antes de Nochebuena.

La propuesta combina elementos de película de robos con comedia y acción ambientadas en el universo navideño.

Schwarzenegger vuelve al cine navideño 30 años después

“Misión Bolsa Mágica” supone el regreso de Arnold Schwarzenegger a una película navideña tres décadas después de “El regalo prometido” (Jingle All the Way), estrenada en 1996.

A diferencia de aquella cinta, en la que interpretaba a un padre que buscaba desesperadamente un juguete para su hijo, ahora el actor asume directamente el papel de Santa Claus.

Quiénes integran el elenco

Además de Schwarzenegger, Ritchson y Awkwafina, el reparto incluye a Berkeley James, Michael Cyril Creighton, Liza Koshy, Kyle Mooney, Jane Krakowski y Ken Jeong.

La película está dirigida por Adam Shankman, mientras que el guion fue escrito por Allan Rice. Entre los productores figuran Lawrence Grey, Ben Everard, Reg Tigerman, Dan Spilo y Alan Ritchson.

¿Cuándo se estrena “Misión Bolsa Mágica”?

Prime Video fijó el estreno de la película para el 2 de diciembre de 2026, como parte de su programación navideña de fin de año.

El primer adelanto ya muestra a Schwarzenegger caracterizado como Santa Claus y adelanta parte de la dinámica de acción y comedia que tendrá la historia.