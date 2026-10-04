Los otros (The Others), la película de terror sobrenatural escrita y dirigida por Alejandro Amenábar, regresará a las salas de cine peruanas este 22 de octubre de 2026, como parte de la celebración por los 25 años de su estreno original.

Protagonizada por Nicole Kidman, la cinta se estrenó en 2001 y se convirtió en uno de los títulos más reconocidos de la filmografía de Amenábar, gracias a su combinación de suspenso, ambientación gótica y elementos sobrenaturales.

Nicole Kidman vuelve a la pantalla grande como Grace

La historia sigue a Grace, una mujer que vive con sus dos hijos en una aislada mansión en la isla de Jersey, poco después de la Segunda Guerra Mundial.

Los niños padecen una fuerte sensibilidad a la luz, por lo que la vivienda debe permanecer constantemente en penumbra. La llegada de tres nuevos empleados domésticos coincide con una sucesión de hechos inexplicables que alteran la rutina de la familia.

Nicole Kidman comparte el reparto con Fionnula Flanagan, Christopher Eccleston, Alakina Mann y James Bentley.

“Los otros” recaudó más de US$210 millones

La película alcanzó una recaudación mundial de US$210,03 millones, según Box Office Mojo. De ese monto, más de US$96 millones correspondieron al mercado estadounidense y alrededor de US$113 millones a la taquilla internacional.

El desempeño comercial consolidó al filme como uno de los mayores éxitos internacionales de Alejandro Amenábar.

Estrenada originalmente en agosto de 2001 en Estados Unidos, la producción contó con un presupuesto estimado de US$17 millones.

Ganó ocho premios Goya

Los otros también tuvo una destacada presencia en la temporada de premios. En la XVI edición de los Premios Goya obtuvo ocho galardones de 15 nominaciones, de acuerdo con la Academia de Cine de España.

Entre las categorías ganadas se encuentran Mejor Película, Mejor Dirección para Alejandro Amenábar y Mejor Guion Original, además de reconocimientos en fotografía, montaje, dirección artística, dirección de producción y sonido.

Nicole Kidman fue además nominada como mejor actriz protagonista en los premios BAFTA de 2002 y recibió una nominación al Globo de Oro por su interpretación de Grace.

Un regreso pensado para nuevas generaciones

El reestreno permitirá que espectadores que conocieron la película tras su lanzamiento vuelvan a verla en pantalla grande y que una nueva generación pueda descubrirla por primera vez en salas.

La distribuidora ha anunciado que la película llegará a Perú en versiones subtitulada y doblada al español.

La producción combina terror psicológico, misterio y elementos sobrenaturales, apoyándose más en la construcción de atmósferas y el suspenso que en la exposición directa de sus elementos de horror.

¿Cuándo se estrena “Los otros” en Perú?

Según la información difundida para su relanzamiento, Los otros llegará nuevamente a los cines peruanos el jueves 22 de octubre de 2026.

La cinta tiene una duración aproximada de 105 minutos y fue escrita, dirigida y musicalizada por Alejandro Amenábar.