Clara Seminara se pronunció sobre el fallecimiento del humorista Enrique ‘Yuca’ Espejo y expresó su pesar por los comentarios que viene recibiendo en redes sociales. La actriz cómica contó que algunos usuarios la responsabilizan por la muerte del artista y la califican de “asesina”, situación que considera injusta.

En declaraciones difundidas por ‘Trome’, Seminara manifestó su solidaridad con la familia del fallecido humorista y lamentó el desenlace que tuvo su vida. Asimismo, explicó que decidió retirar la denuncia que había presentado contra él cuando se enteró de que atravesaba un delicado estado de salud.

Clara Seminara explica por qué retiró su denuncia contra ‘Yuca’

La actriz cómica recordó que el proceso judicial se inició luego de que, según su versión, el humorista le faltara el respeto. Precisó que obtuvo dos fallos favorables y que posteriormente optó por desistir de continuar con la denuncia por un motivo humanitario.

“ Yo lo denuncié porque me faltó el respeto, gané el juicio dos veces y cuando me enteré que estaba mal de salud, retiré la denuncia ”, declaró Seminara.

La artista también señaló que su intención no era obtener una compensación económica ni que el humorista terminara en prisión. Según explicó, lo único que había solicitado eran disculpas públicas por lo ocurrido.

“ Lo hice público por un tema humanitario, no tenía sentido seguir con una denuncia si él estaba en una cama y no podía levantarse. Lo único que pedí fueron unas disculpas públicas, no pedí dinero ni que fuera a la cárcel ”, sostuvo.

Seminara aseguró que se enteró del fallecimiento de Enrique ‘Yuca’ Espejo luego de que los usuarios comenzaran a escribirle en redes sociales. La actriz lamentó que, en medio de la noticia, algunos cibernautas la señalaran como responsable de lo sucedido.

“ Me solidarizo con su familia por el fallecimiento, es una lástima lo que le pasó, es algo que no se lo deseo a nadie. Me enteré de la noticia porque me empezaron a bombardear en redes e incluso me culpaban por lo sucedido ”, manifestó.

Asimismo, también remarcó que lleva siete años fuera del país y que se encuentra alejada del ambiente artístico. Por ello, consideró injusto que la responsabilicen por la muerte del humorista.

“ Me da mucha pena que él haya terminado así, que haya tenido el accidente y que ya no esté con nosotros, pero también me parece muy injusto que me acusen de algo cuando tengo 7 años fuera del país y estoy alejada de todo el ambiente artístico ”, afirmó.

Clara Seminara asegura que no guarda rencor

Al ser consultada sobre si mantiene algún resentimiento contra el fallecido cómico, la actriz cómica negó que exista rencor. Explicó que tuvo que atravesar su propio proceso para superar la situación y recordó que, durante ese periodo, sintió que varios de sus compañeros del programa le dieron la espalda.

“ No hay rencor, yo tuve mi proceso propio para superar la situación, pese a que vi a todos mis compañeros del programa dándome la espalda ”, comentó.

Finalmente, Seminara mencionó el caso de Naldy Saldaña y señaló que, de haber contado con un video de prueba como el de su colega, su situación habría sido diferente.