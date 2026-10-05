Dos mujeres fueron intervenidas durante las visitas a los penales de Arequipa y Moquegua luego de que el personal de seguridad detectara objetos prohibidos que pretendían ingresar a los establecimientos penitenciarios.

El primer caso ocurrió en el penal de Moquegua, donde una visitante fue descubierta con un paquete que contenía una sustancia presuntamente ilícita. Durante la revisión, la mujer reconoció que llevaba la droga escondida en sus partes íntimas.

El paquete estaba destinado al interno Fernando Flores Alvarado, quien cumple prisión por el delito de homicidio simple y se encuentra recluido en el pabellón B-8.

Otro caso se registró en el penal de Arequipa Varones. Durante el control de ingreso, el personal de seguridad encontró un chip de telefonía celular escondido dentro del monedero de una visitante.

La mujer pretendía ingresar al penal para visitar al interno Wilber Quispe Calla, recluido en el pabellón 4 por el delito de robo agravado.

Los dos casos fueron comunicados a la Policía y Fiscalía para las investigaciones correspondientes. Las intervenciones ocurrieron durante las jornadas de visita, cuando los controles de seguridad permitieron detectar los objetos antes de que ingresaran a los penales.