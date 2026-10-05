El Poder Ejecutivo remitió al Senado un oficio para solicitar autorización de salida del país de la presidenta Keiko Fujimori, con el objetivo de realizar dos viajes oficiales. El pedido, aprobado en sesión del Consejo de Ministros del pasado 2 de octubre, fue presentado ante la Mesa de Partes de la Cámara Alta para iniciar el trámite parlamentario.

El primer viaje está previsto del 28 al 31 de octubre y tendrá como destino El Salvador, tras una invitación del presidente Nayib Bukele, previamente anunciada por el canciller peruano Carlos Espá. Como parte de la agenda, la presidenta Keiko Fujimori sostendrá una reunión privada con el mandatario salvadoreño.

Durante su estadía en El Salvador, la mandataria también tiene previsto reunirse con los ministros de Justicia, Seguridad, Salud y Educación. Asimismo, realizará visitas a distintas instalaciones vinculadas a la gestión pública, entre ellas el Centro de Confinamiento del Terrorismo y el Hospital Rosales.

El segundo viaje oficial contempla una visita a Madrid, España, del 2 al 6 de noviembre. Durante su estadía, la jefa de Estado participará en la trigésima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, cuyas principales actividades se desarrollarán los días 4 y 5 de noviembre.

De acuerdo con RPP, el pedido será evaluado en una próxima reunión de la Junta de Portavoces del Senado, que determinará si lo incorpora a la agenda parlamentaria. La solicitud podría ser debatida y votada en el pleno previsto para el miércoles 7 de octubre.