Katherine Ampuero, senadora de Renovación Popular, solicitó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) pronunciarse sobre la eventual entrega de credenciales de alcalde de Lima a Rafael López Aliaga y cuestionó que esta situación no haya sido definida antes de las elecciones regionales y municipales.

La senadora cuestionó que el organismo electoral todavía no haya establecido el destino de la credencial de alcalde de Lima ante una eventual victoria de Renovación Popular. Al respecto, el JNE indicó que será su Pleno el que tome una decisión sobre el caso.

“Yo llamo severamente la atención del Jurado Nacional de Elecciones porque ese pronunciamiento debió haberlo dado antes de las elecciones por un respeto al electorado”, indicó a la prensa.

Ante la consulta sobre si López Aliaga debería recibir la credencial de alcalde si Renovación Popular obtiene la victoria, Ampuero señaló que corresponde a los organismos electorales determinarlo, de acuerdo con sus respectivas competencias.

Ampuero recordó que la Constitución contempla restricciones a la reelección y consideró que la situación de López Aliaga debió resolverse antes de los comicios para evitar incertidumbre entre los electores.

“Ahora tiene que respetar la decisión de la mayoría de peruanos que ha votado este domingo”, enfatizó.

López Aliaga integró como primer regidor la lista de Renovación Popular. En julio, el Pleno del JNE declaró fundada su apelación y autorizó su participación en las elecciones municipales.

Ampuero también se refirió a los pedidos de algunos parlamentarios para promover una eventual denuncia constitucional contra el presidente del JNE, Roberto Burneo. La senadora señaló que esperará el pronunciamiento del organismo electoral antes de fijar una posición al respecto.

“Yo voy a esperar a que el Jurado Nacional de Elecciones se pronuncie y creo que va a ser respetando el voto del ciudadano”, señaló. Asimismo, indicó que el organismo electoral debe resolver el caso conforme al Estado de derecho y las normas electorales.

Debido a la posibilidad de que el JNE otorgue la credencial de alcalde a otro integrante de la lista, la senadora reiteró que esta controversia debió ser resuelta por el organismo electoral antes de la jornada electoral.

“Esa decisión del jurado debió tomarla antes, ahora tiene la obligación el Jurado Nacional de Elecciones de respetar el voto ciudadano”, aseguró.