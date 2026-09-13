María Pía Vallejos decidió poner fin a las salidas que mantenía con Gustavo Salcedo tras enterarse de que él se reencontró con Maju Mantilla en Europa y ambos estarían viajando juntos.
Tras ver las imágenes, María Pía conversó con ‘Amor y Fuego’ y confirmó que decidió alejarse del empresario. “Yo creo que una mujer inteligente sabe cuándo retirarse. Yo doy un paso al costado”, afirmó la veterinaria.
“Yo ya no quiero que me relacionen con Gustavo. Creo que a buen entendedor, pocas palabras. Yo no te voy a opinar de un matrimonio y si ellos quieren rehacerlo, tienen todo su derecho”, agregó.
Luego, dijo: “No siento que han jugado conmigo. En ningún momento dije que estaba en una relación con él. Solo fueron salidas”. No obstante, la veterinaria no pudo ocultar su incomodidad al enterarse de que Gustavo Salcedo se encontraba junto a Maju Mantilla en Europa.
“Ya hay conversaciones que he tenido con él, que se quedan entre él y yo. Ya cada uno sabe lo que ha hecho y yo me quedo tranquila. Yo no tengo nada negativo que decir de Gustavo”, sostuvo.
Luego de sus declaraciones ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’, María Pía Vallejos decidió brindar mayores detalles a través de un mensaje, en el que reveló que estuvo con Gustavo Salcedo apenas un día antes de que él viajara a Europa.
“Bueno, solo para agregar a mis declaraciones, yo estuve dando el beneficio de la duda y observando, y hasta un día antes de que él viaje, estuvimos juntos, qué raro que no tengan imágenes y bueno, como le dije, si una situación es confusa, yo no voy a estar ahí metida, y al ver que están juntos por allá, yo no tengo nada más que hacer ahí”, escribió.
“Yo conocí a un hombre separado y viviendo solo...y hasta donde yo sé, la situación sigue así. Nunca quise estar involucrada en un triángulo amoroso y tampoco voy a ser el impedimento para que ese matrimonio vuelva a florecer. Si esa es la felicidad de Gustavo, no soy quién para juzgarlo”, finalizó.