La influencer y exchica reality Mafer Neyra contrajo matrimonio con Ernesto Cabieses este sábado 12 de setiembre, tras cinco años de relación.

La pareja celebró su unión en una íntima ceremonia junto a familiares y amigos cercanos.

Las imágenes y videos compartidos en redes sociales permitieron conocer algunos detalles del esperado momento. Mafer Neyra llegó al altar acompañada de su padre y lució un elegante vestido blanco con una larga capa, además de llevar un bouquet en sus manos. Por su parte, Ernesto Cabieses fue acompañado por su madre.

Durante la ceremonia, los ahora esposos intercambiaron votos matrimoniales con emotivas referencias a distintos momentos de su infancia. Invitados al evento registraron parte de la celebración y posteriormente difundieron las imágenes en redes sociales, donde generaron diversas reacciones entre los seguidores de la pareja.

Antes de la boda, Neyra había dedicado un romántico mensaje a Cabieses con motivo de su cumpleaños. “Feliz día mi vida. Qué linda es la vida contigo. Te admiro muchísimo. Amo verte crecer y convertirte en el hombre espectacular que eres. Mi futuro esposito”, escribió la influencer.

Hugo García

La boda también llamó la atención por las publicaciones realizadas por Hugo García, expareja de Mafer Neyra, quien utilizó sus redes sociales para compartir mensajes que fueron relacionados por los usuarios con el matrimonio. En Threads, el exchico reality escribió brevemente: “Sé feliz”.

Horas antes, García también había publicado en Instagram el mensaje “por fin llegó el día”, acompañado de la fecha 12-09 y un corazón rojo.

Las publicaciones generaron comentarios entre los internautas, quienes las vincularon con la boda de su expareja.

Hugo García- © Difusión