El departamento del senador de Juntos por el Perú, Andrés Avelino Ramos Huillcas, quedó destruido tras un incendio registrado en el distrito limeño de Jesús María.
La emergencia movilizó a seis unidades de bomberos, cuyos equipos acudieron al inmueble para controlar las llamas. El fuego consumió las pertenencias, muebles y diversos bienes que se encontraban al interior de la vivienda.
Imágenes posteriores al siniestro evidenciaron la magnitud de los daños. Muebles, objetos personales y otros enseres quedaron completamente destruidos debido a la intensidad del incendio.
Tras conocerse el hecho registrado el último jueves, ahora los integrantes de la bancada de Juntos por el Perú expresaron su preocupación por lo ocurrido y solicitaron que se esclarezcan las circunstancias en las que se inició la emergencia.
Hasta el momento, no se ha establecido oficialmente la causa del incendio. Las autoridades deberán realizar las diligencias correspondientes para determinar el origen del fuego y establecer las circunstancias que provocaron su propagación.
El caso permanece en investigación mientras se evalúan los daños ocasionados en el departamento del senador.
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