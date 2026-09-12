El departamento del senador de Juntos por el Perú, Andrés Avelino Ramos Huillcas, quedó destruido tras un incendio registrado en el distrito limeño de Jesús María.

La emergencia movilizó a seis unidades de bomberos, cuyos equipos acudieron al inmueble para controlar las llamas. El fuego consumió las pertenencias, muebles y diversos bienes que se encontraban al interior de la vivienda.

Imágenes posteriores al siniestro evidenciaron la magnitud de los daños. Muebles, objetos personales y otros enseres quedaron completamente destruidos debido a la intensidad del incendio.

Tras conocerse el hecho registrado el último jueves, ahora los integrantes de la bancada de Juntos por el Perú expresaron su preocupación por lo ocurrido y solicitaron que se esclarezcan las circunstancias en las que se inició la emergencia .

Hasta el momento, no se ha establecido oficialmente la causa del incendio. Las autoridades deberán realizar las diligencias correspondientes para determinar el origen del fuego y establecer las circunstancias que provocaron su propagación.

El caso permanece en investigación mientras se evalúan los daños ocasionados en el departamento del senador.