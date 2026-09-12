La presidenta Keiko Fujimori anunció el restablecimiento de los vuelos cívicos hacia Purús, provincia fronteriza de Ucayali que enfrenta dificultades de conexión con otras zonas del país. El anuncio se realizó durante su visita a Puerto Esperanza, donde también participó en la entrega de ayuda humanitaria.

Fujimori señaló que el servicio permitirá mantener comunicada a la provincia mientras se busca una solución permanente para sus problemas de acceso. En ese sentido, anunció un estudio de factibilidad y planteó culminar el aeropuerto de la zona.

“Vamos a restablecer los vuelos cívicos para que la conectividad se mantenga”, señaló la jefa de Estado.

La mandataria también aseguró que el Gobierno central mantendrá presencia en la provincia y atenderá las necesidades planteadas por sus habitantes.

“Ustedes no se van a sentir aislados u olvidados, como se han sentido en los últimos años”, afirmó.

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La presidenta de la República, Keiko Fujimori, llegó a Puerto Esperanza, en la provincia de Purús, región Ucayali, para participar en una jornada de entrega de ayuda humanitaria destinada a la población de esta zona del país



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¿Qué pidieron los pobladores?

Durante la visita, los pobladores solicitaron mejoras en la conectividad eléctrica y un sueldo diferenciado para profesionales de salud y otros trabajadores. Fujimori indicó que trasladará estos pedidos a los ministerios correspondientes.

“Estos petitorios los voy a transmitir a los ministerios correspondientes”, manifestó.