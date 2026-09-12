El Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) Breña anunció la campaña “Sonrisatón”, que ofrecerá cirugías gratuitas para niños y adolescentes con labio fisurado y paladar hendido. La jornada se desarrollará del 16 al 18 de octubre y estará dirigida a pacientes de todo el país, de entre 6 meses y 17 años, independientemente de si cuentan o no con el Seguro Integral de Salud (SIS).

La atención también estará disponible para menores provenientes de sanidades, clínicas y establecimientos particulares. En el caso de los pacientes no SIS, las Damas de Rojo del INSN asumirán los costos quirúrgicos, con el objetivo de facilitar el acceso al tratamiento especializado a las familias que no cuentan con recursos suficientes.

El director de Cirugía del INSN y vocero de la campaña, Luis Paredes, destacó que el tratamiento no se limita a la intervención quirúrgica, sino que comprende un seguimiento integral hasta los 17 años. Este incluye terapia de lenguaje, odontología, ortodoncia, psicología, genética y otorrinolaringología, entre otras especialidades.

Las inscripciones estarán abiertas del 7 de setiembre al 15 de octubre. Las familias de Lima podrán acudir al servicio de consulta externa del INSN Breña para las evaluaciones previas. Asimismo, se habilitaron los números 923 701 124, vía WhatsApp, y 923 700 338, para llamadas.

Los pacientes de provincias tendrán una vía prioritaria. Serán evaluados el viernes 16 de octubre y, si se encuentran en condiciones adecuadas, podrán ser operados el sábado 17 o domingo 18.

La campaña contará con un equipo multidisciplinario integrado por especialistas en cirugía plástica, terapia de lenguaje, odontopediatría, ortodoncia, anestesiología, genética, otorrinolaringología y psicología.