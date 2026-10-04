La presidenta Keiko Fujimori destacó la incorporación del Perú al Escudo de las Américas tras participar en las actividades de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. La mandataria compartió el anuncio en sus redes sociales junto a una fotografía con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y resaltó que el encuentro permitió abordar temas de seguridad e inversiones.

Fujimori señaló que la participación del Perú en esta iniciativa forma parte de una agenda de cooperación internacional frente al crimen organizado. Asimismo, sostuvo que el país busca fortalecer alianzas en seguridad y mostrar ante otros gobiernos las oportunidades de inversión que ofrece

“El Escudo de las Américas ya está en acción. Agradecida con el presidente Trump por su recepción ofrecida a los jefes de Estado en la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Este encuentro nos permitió fortalecer alianzas en seguridad, promover inversiones y mostrar al mundo todo lo que el Perú le ofrece. Nuestra seguridad es un objetivo común que no tiene fronteras”, escribió.

El Escudo de las Américas ya está en acción.

Agradecida con el presidente Trump por su recepción ofrecida a los jefes de Estado en la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas.



Este encuentro nos permitió fortalecer alianzas en seguridad, promover inversiones y mostrar al… pic.twitter.com/T7IUgB8LRo — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) October 3, 2026





Perú plantea cooperación contra el crimen

Durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU, Fujimori sostuvo que el crimen organizado representa una amenaza para las democracias de América. En ese contexto, planteó combatir tanto a quienes ejecutan actividades delictivas como a las estructuras que les proporcionan financiamiento y respaldo logístico.

La mandataria también anunció que las Fuerzas Armadas apoyarán a la Policía Nacional en operaciones contra organizaciones vinculadas con el narcotráfico, la minería ilegal y la trata de personas. Asimismo, señaló la necesidad de reforzar el intercambio de información y las capacidades operativas con otros países.

Donald Trump encabezó en Nueva York una reunión del Escudo de las Américas al margen de la Asamblea General de la ONU. En ese encuentro, Fujimori informó que el Perú se incorporaba a la iniciativa con “determinación y entusiasmo” y solicitó respaldo en materia de inteligencia para identificar, ubicar y desarticular redes delictivas con presencia en distintos países.

Trump expresó el respaldo de Estados Unidos a los países que enfrentan la expansión de organizaciones criminales. Durante su intervención, sostuvo que “la única forma de combatir el crimen es con firmeza”.