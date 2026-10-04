Tras emitir su voto durante la jornada de elecciones regionales y municipales, la presidenta Keiko Fujimori pidió a los ciudadanos acudir a las urnas y participar de manera consciente en el proceso electoral.
Luego de sufragar, la mandataria indicó que recibió información del ministro del Interior y del ministro de Defensa sobre el despliegue de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en los locales de votación.
“Es muy importante hacer un llamado a todos los ciudadanos a que acudan a las urnas”, manifestó.
Fujimori también exhortó a los electores a evaluar las opciones disponibles antes de escoger a las próximas autoridades.
“Lo hagan de una manera consciente, buscando a los mejores ciudadanos para ser los futuros alcaldes distritales, provinciales y futuros gobernadores regionales”, señaló.
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