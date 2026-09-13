Los Mirlos fueron incluidos por NPR Music en la programación especial de Tiny Desk Concerts por el Mes de la Música Latina, con lo que la agrupación peruana llevará la cumbia amazónica a uno de los formatos musicales más conocidos de la plataforma estadounidense. La agrupación compartirá esta selección con artistas como Mon Laferte, Los Tigres del Norte, Panteón Rococó, Yendry, Alex Ferreira, Tim Bernardes, Melissa Aldana, Gonzalo Rubalcaba, Los Texmaniacs y Draco Rosa.

El anuncio fue difundido este domingo a través de las redes sociales de NPR Music. La fecha en la que Los Mirlos realizarán su presentación todavía no ha sido informada.

El anuncio estuvo acompañado por un mensaje dirigido al público latinoamericano. Los Mirlos respondieron a la publicación de NPR con la frase “Ruge la selva”, mientras que en otra publicación de la emisora escribieron “¡Arriba Latinoamérica!”.

Su participación en este espacio musical permitirá que los temas del grupo amazónico llegue a una audiencia internacional. Los Mirlos se encuentran además en una etapa de expansión fuera del país, con presentaciones programadas en Estados Unidos.

Los Mirlos incorporaron elementos vinculados con el Perú y la Amazonía para su participación en el formato de NPR Music. En un adelanto difundido de la presentación aparecen banderas peruanas, referencias a la selva, frutas tropicales y un afiche con el nombre de la agrupación en una tipografía asociada a la estética chicha.





¿Qué es Tiny Desk?

Tiny Desk Concerts es una serie de presentaciones musicales producida por NPR Music en la que artistas de distintos países interpretan sus canciones en un formato íntimo. Las sesiones priorizan la interpretación y el sonido por encima de grandes producciones escénicas. Los videos son publicados en YouTube y han alcanzado millones de reproducciones, convirtiendo el formato en una plataforma de alcance internacional.

El proyecto comenzó en 2008 después de una experiencia de Boilen y Stephen Thompson durante el festival South by Southwest (SXSW). Ambos asistieron al concierto de la cantante Laura Gibson y, debido al ruido y las condiciones del lugar, Thompson planteó como una broma que la artista tocara en las oficinas de NPR.

Desde entonces, el formato ha recibido a artistas como Adele, Taylor Swift, Dua Lipa, Billie Eilish, Mac Miller, Justin Bieber y Alicia Keys. Entre los representantes latinoamericanos que han participado figuran Karol G, Maluma, Camilo y Mon Laferte, además de los argentinos Trueno, Nathy Peluso, Juana Molina, Ca7riel & Paco Amoroso y Fito Páez.