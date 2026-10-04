La Primera Fiscalía Provincial Especializada de Prevención del Delito de Piura participó en un operativo, ante las restricciones al expendio de bebidas alcohólicas, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las disposiciones electorales vigentes durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026, que se desarrollarán este domingo 4 de octubre.

La diligencia estuvo a cargo de la fiscal adjunta provincial Carmen Zapata Benites y se desarrolló de manera articulada con la Municipalidad Provincial de Piura, el Jurado Electoral Especial y la Policía Nacional del Perú, interviniéndose establecimientos comerciales cuyos propietarios y encargados, fueron informados sobre la responsabilidad que tienen de hacer cumplir las disposiciones relacionadas con la denominada “ley seca”.

Asimismo, se les hizo de conocimiento que el incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la “ley seca” constituye un delito electoral, conforme a la normativa vigente, advirtiéndose sobre las consecuencias legales que podrían derivarse de su incumplimiento.

Durante las visitas, se formularon recomendaciones y exhortaciones relacionadas con la observancia de la normativa electoral, específicamente respecto de la prohibición del expendio de bebidas alcohólicas durante el periodo de restricción electoral, establecido desde las 8:00 horas del sábado 3 de octubre hasta las 8:00 horas del lunes 5 de octubre.