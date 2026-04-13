Desde tempranas horas de la mañana de ayer domingo, los 164 fiscales del Distrito Fiscal de Piura verificaron el normal desarrollo del proceso electoral se hicieron presentes en los locales de votación asignados, conforme al plan de acción para el monitoreo de las Elecciones Generales 2026, dispuesto por la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores.

Tras la instalación de las mesas de votación, cada uno de los fiscales ubicados en las provincias de Piura, Paita, Sechura, Morropón, Huancabamba, así como de los distritos de Castilla, Catacaos, Tambogrande y Huarmaca; reportaron el desarrollo sus labores que permiten el monitoreo del desarrollo del proceso electoral dentro del marco de la legalidad.

En tanto que, 3 fiscales superiores y un fiscal adjunto superior; vienen verificando de manera aleatoria la labor fiscal durante las distintas etapas de la jornada electoral y atentos así a las incidencias que puedan afectar la transparencia del proceso.

Cabe precisar que, conforme a lo dispuesto por la Fiscalía de la Nación, el Equipo de Gestión Territorial (EGT) del DF Piura, liderado por la Presidencia de las Junta de Fiscales Superiores cumple con la labor de informar al Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público, de manera continua el desarrollo del proceso electoral, con la finalidad de garantizar a nivel nacional la adecuada planificación, organización y ejecución de las acciones fiscales durante el proceso electoral.

En Piura, el local de votación con mayor número de mesas es la UNP, donde el personal de la ONPE adecuó un ambiente en el primer piso y ha instalado una cámara de votación a fin de que personas con alguna discapacidad puedan ejercer su derecho al voto con mayor facilidad.