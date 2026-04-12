La primera mesa de sufragio en el ámbito de la ODPE Sullana se instaló a las 6:05 de la mañana. Se trata de la mesa 073541, habilitada en la institución educativa José Gálvez Egusquiza, en el distrito de Pariñas, provincia de Talara, marcando el inicio de la jornada electoral en esta circunscripción.

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En la jurisdicción de la ODPE Piura, la primera mesa se instaló a las 6:09 a.m. en la institución educativa Micaela Bastidas, en el distrito Veintiséis de Octubre.

En el distrito de Castilla, el colegio José Carlos Mariátegui registró la instalación de su primera mesa a las 6:40 a.m., mientras que la última quedó habilitada a las 7:40 a.m. Este local concentra 29 mesas de sufragio y un total de 8,700 electores. Asimismo, la primera votación en este punto se realizó a las 7:00 de la mañana.

Pese al avance en la instalación de mesas, en algunos locales se reportó baja concurrencia de votantes durante las primeras horas. Es el caso del colegio Amauta, en Sullana, donde se observó escasa presencia de electores.

De acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), hasta las 9:33 a.m. se reportaban 1,574 mesas instaladas, lo que representa el 94.2% del total de 1,674 mesas previstas en la jurisdicción de la ODPE Sullana, que abarca las provincias de Sullana, Ayabaca y Talara.