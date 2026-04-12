Cerca de 20 establecimientos comerciales fueron intervenidos durante operativos ejecutados por la Primera fiscalía provincial Especializada de Prevención del Delito de Piura en los distritos de Piura y Castilla, en el marco de las acciones de control del cumplimiento de la “ley seca” y las restricciones a la propaganda electoral, en vísperas de las Elecciones Generales 2026.

En el distrito de Piura, la fiscal Carmen Zapata Benítez dirigió la intervención de aproximadamente 10 locales, en acciones desarrolladas de manera conjunta con el Jurado Electoral Especial, la Policía Nacional del Perú y autoridades locales, donde se verificó el cumplimiento de la prohibición de expendio y consumo de bebidas alcohólicas en el horario establecido, exhortando a los responsables a acatar la normativa vigente.

En Castilla, el fiscal Aldo Salazar Pozo lideró operativos articulados con el Jurado Electoral Especial Piura 2, la Municipalidad Distrital de Castilla y la Policía Nacional del Perú, interviniéndose también un promedio de 10 establecimientos para supervisar el cumplimiento de la “ley seca” y la restricción de propaganda electoral en horarios no permitidos.

Durante las intervenciones, se realizaron labores de sensibilización dirigidas a administradores y responsables de los establecimientos, quienes se allanaron a las recomendaciones brindadas por las autoridades, quedando advertidos de la aplicación de sanciones en caso de incumplimiento de las disposiciones electorales.