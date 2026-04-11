El presidente de la Junta de Fiscales Superiores de la provincia de Sullana, César Aguilar Cosme, señaló que las personas que alteren el orden público, simulen material electoral o impidan el ejercicio del voto en las Elecciones Generales que se realizarán el domingo 12 de abril, podrían ser condenadas con penas de entre 3 a 10 años de cárcel.

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Asimismo, detalló que destinarán 45 fiscales para la provincia de Sullana, mientras que Ayabaca contará con 4 y Talara con 11. Además, indicó que el Ministerio Público dispondrá de información en tiempo real durante el desarrollo de los comicios.

A la vez pidió a los miembros de mesa a proteger la voluntad del pueblo. “Los señores tienen una gran responsabilidad y una participación vital en este proceso electoral y es llevar a cabo la voluntad popular a través de los votos y efectuar las labores de escrutinio que será el resultado de los pueblos en las mesas”, indicó Aguilar.