Efectivos policiales capturaron a un sujeto y presunto integrante de la banda delincuencial “Los Malacos NG”, debido a que le hallaron explosivos en su poder en la provincia de Sullana.

[PUEDES VER: Protestaron por obras paralizadas y ola criminal en Sullana]

La intervención fue realizada en la intersección de la avenida Martínez de Compañón y calle Bufandas en la urbanización popular Nueva Sullana. Ahí detuvieron a P.S.S.F. (33), “Monstruo” a quien le hallaron dos cargas explosivas, dos cartuchos de hidrogel plastificado y dos mechas lentas de seguridad.

Además, la Policía informó que lo investiga por su presunta vinculación del crimen de la topógrafa Ana Yarlequé Risco y del albañil Jorge Rivera Tipatec que resultó herido. Este hecho ocurrió el 6 de setiembre del 2024 en el asentamiento Villa Primavera en Sullana.