Las autoridades también lo investigan por su vinculación con el crimen de una topógrafa
Las autoridades también lo investigan por su vinculación con el crimen de una topógrafa

Efectivos policiales capturaron a un sujeto y presunto integrante de la banda delincuencial “Los Malacos NG”, debido a que le hallaron explosivos en su poder en la .

La intervención fue realizada en la intersección de la avenida Martínez de Compañón y calle Bufandas en la urbanización popular Nueva Sullana. Ahí detuvieron a P.S.S.F. (33), “Monstruo” a quien le hallaron dos cargas explosivas, dos cartuchos de hidrogel plastificado y dos mechas lentas de seguridad.

Además, la Policía informó que lo investiga por su presunta vinculación del crimen de la topógrafa Ana Yarlequé Risco y del albañil Jorge Rivera Tipatec que resultó herido. Este hecho ocurrió el 6 de setiembre del 2024 en el asentamiento Villa Primavera en Sullana.

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