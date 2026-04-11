A horas de las Elecciones Generales 2026, largas colas se observaron en el Reniec Piura, pese a que activó un plan de contingencia para acelerar la entrega de documentos desde el mes de febrero. La medida responde a una cifra preocupante ya que, hasta ayer viernes, en toda la región se reportó un total de 26,846 ciudadanos que aún no se acercaban a recoger su DNI.

Ante la proximidad de la jornada electoral, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) en Piura ha activado un plan de contingencia para agilizar la entrega de documentos nacionales de identidad (DNI), ya que hasta ayer viernes un total de 26, 846 ciudadanos no recogían su DNI.

El jefe regional de la sede Reniec Piura, Franco Veramendi Mejía, confirmó que se han ampliado los horarios y el personal de atención para reducir el stock de documentos pendientes, desde el mes de febrero. Para ello, informó que para facilitar el recojo atenderá hoy sábado de 8:30 a.m. a 4:00 p.m. y el domingo (día de las elecciones) de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

Veramendi detalló que, aunque el flujo de personas ha sido constante, aún existe un stock importante por entregar. Solo en la sede Piura había un stock de DNI de más de 10,000, indicando que se entregan a diario más de 1,500 documentos.

“La semana pasada teníamos 16,000 DNI en stock. Actualmente, estamos entregando entre 1,200 y 1,500 documentos diarios, por lo que estimamos que quedan cerca de 10,000 pendientes de recojo”, señaló el funcionario.

No obstante, precisó que el Reniec emitió una resolución que otorga una prórroga de vigencia para los DNI caducos (tanto el azul convencional como el electrónico) exclusivamente para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto este domingo.

“El ciudadano puede acudir a las urnas con su DNI vencido. No obstante, instamos a quienes ya tramitaron su nuevo documento a que se acerquen a recogerlo; el proceso de entrega es sumamente rápido, toma aproximadamente dos minutos”, explicó Veramendi.