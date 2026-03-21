Un total de 760 785 Documentos Nacionales de Identidad se encuentran disponibles para ser recogidos en todo el país, según informó el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Cabe mencionar que algunos de estos documentos permanecen en las oficinas hasta por tres años desde que fueron tramitados.

La mayor cantidad de DNI pendientes se concentra en Lima con 299 907 documentos, seguida de Piura con 95 480 y Trujillo con 66 489. Otras ciudades con cifras importantes son Arequipa, Huancayo y Cusco, además de regiones como Ica, Huánuco, Chimbote, Ayacucho, Tarapoto, Puno, Pucallpa, Iquitos, Amazonas y Huancavelica.

Ante la cercanía de las Elecciones Generales 2026, la institución recordó que el DNI es el único documento válido para ejercer el voto.

En ese contexto, instó a la población a recogerlo lo antes posible, ya que también es indispensable para realizar diversos trámites civiles y administrativos.

Para facilitar la entrega, el Reniec dispuso horarios ampliados en todas sus oficinas hasta el 12 de abril de 2026.