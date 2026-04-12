Largas colas y momentos de malestar se registraron la mañana de hoy en el exterior de la Universidad Nacional de Piura (UNP), en el distrito de Castilla, donde cientos de ciudadanos aguardaban para ingresar a emitir su voto.

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A las 10:00 a.m., las filas se extendían en las puertas de acceso al campus universitario, exponiendo a los electores a un intenso y sofocante sol. La demora en el ingreso fue atribuida a los controles establecidos en la entrada, donde personal de las Fuerzas Armadas solicitaba el Documento Nacional de Identidad (DNI) para verificar que los ciudadanos correspondían a ese local de votación.

La situación generó incomodidad entre los asistentes, quienes cuestionaron la lentitud del proceso. Ante las reiteradas quejas, las autoridades optaron por habilitar la totalidad de las puertas de acceso, medida que permitió agilizar tanto el ingreso como la salida de los votantes.

Se informó que la Universidad Nacional de Piura concentra la mayor cantidad de mesas de sufragio en el distrito de Castilla, lo que explica la alta afluencia de electores en este punto.

En paralelo, a primeras horas de la jornada, un representante del Jurado Electoral Especial advirtió que se iniciarán acciones contra los partidos políticos que no retiraron la propaganda electoral ubicada en los exteriores del local, en cumplimiento de la normativa vigente.