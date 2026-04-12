A las 09:35 de la mañana, a la altura del kilómetro 1112 de la carretera Sullana–Puente Internacional, en la jurisdicción de Las Lomas, el personal de la Policía Nacional del Perú intervino para asistir a ciudadanos de la tercera edad que presentaban dificultades para trasladarse a sus centros de votación.

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Entre los casos atendidos destacó el de Jacoba Mulatillo Coello, de 95 años, quien fue resguardada y trasladada de manera segura por los agentes hasta la institución educativa I.E. N° 14132. Gracias a esta intervención, la adulta mayor pudo ejercer su derecho al sufragio sin contratiempos.

El operativo fue dirigido por el comandante PNP Oscar Choquehuanca Zapata y el capitán PNP Richard Jheferson Mori Uchpa. Los efectivos desplegados en la zona mantienen vigilancia permanente en la red vial, priorizando la seguridad de peatones, especialmente de personas con discapacidad y adultos mayores que se dirigen a sus locales de votación.

Esta labor, que los agentes han denominado “Ángeles guardianes de las carreteras”, busca garantizar que ningún ciudadano quede excluido del proceso electoral por limitaciones físicas o dificultades de transporte, reforzando así el acceso universal al voto en esta jornada.