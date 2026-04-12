En el marco de la jornada electoral, el arzobispo de Piura y Tumbes, monseñor Luciano Maza Huamán, cumplió con su deber cívico al emitir su voto la mañana de hoy, tras participar en la misa dominical celebrada desde tempranas horas en la Basílica Catedral de Piura.

TAMBIÉN PUEDE LEER: Elecciones 2026: La primera mesa se instaló a las 6:05 a.m. en Talara

Luego de presidir la ceremonia litúrgica, el prelado se trasladó hasta la institución educativa Enrique López Albújar, donde le corresponde votar. En el lugar, ejerció su derecho ciudadano en un ambiente de orden, mostrando una participación cívica alineada con el desarrollo normal del proceso electoral.

La presencia del arzobispo en las urnas se dio en medio de una jornada que, en general, se desarrolla con tranquilidad en la región, con la apertura progresiva de mesas y la asistencia paulatina de electores en distintos locales de votación.

Su participación reafirma la importancia del compromiso ciudadano en procesos democráticos, especialmente en una fecha que coincide con las celebraciones religiosas dominicales, lo que no impidió que cumpliera tanto con sus deberes pastorales como cívicos.