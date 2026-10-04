El uso de celulares y otros dispositivos electrónicos tendrá nuevas reglas en los colegios de Junín. El Ministerio de Educación oficializó la regulación que restringe su utilización durante las actividades educativas, con el objetivo de reducir distracciones, mejorar los aprendizajes y fortalecer la convivencia escolar.

El director de la UGEL, Walter Oré, explicó que la norma busca que los estudiantes concentren su atención en las actividades académicas. “No está mal la tecnología, pero hay que hacer un uso adecuado de la misma. Cada institución educativa deberá incorporar estas disposiciones en su reglamento interno y establecer protocolos conocidos por padres, docentes y alumnos”, señaló

Oré precisó que serán los propios colegios los que determinen, de acuerdo con la normativa, cómo se aplicarán las restricciones y qué medidas se tomarán ante su incumplimiento. Recordó que anteriormente, cuando un estudiante utilizaba indebidamente el celular, podía retenerse el equipo y ser devuelto luego de comunicarse con los padres. “Todos los estudiantes tienen un dispositivo móvil. El detalle estaba en que no había algo que ayude a que se regule el uso responsable de estos dispositivos”, indicó.

Desde la Asociación de Padres de Familia, Ángel Huarcaya consideró que la medida puede ser positiva, aunque advirtió algunos vacíos, especialmente porque los celulares también son utilizados por estudiantes que no cuentan con computadoras para actividades virtuales o para comunicarse con sus padres. “Por un lado es bueno y por otro lado no, porque también el Ministerio de Educación se contradice”, sostuvo. En tanto, el alcalde escolar distrital de El Tambo, Arón Medardo, respaldó la regulación y remarcó que “el problema no es el celular, el problema es el uso inadecuado del celular durante las actividades educativas”.

Clases

Otro cambio que marcará el cierre del año escolar en Junín será el adelanto de la culminación de clases. Walter Oré explicó que, debido al riesgo de fuertes precipitaciones asociado al fenómeno El Niño, las actividades académicas deberán concluir como máximo el 4 de diciembre, cuando inicialmente estaban previstas hasta mediados del mismo mes. Para cumplir con el calendario, la UGEL informó que se va a trasladar a diciembre una semana de gestión que estaba programada para octubre, de manera que se completen los días establecidos sin extender las clases más allá de esa fecha.

El funcionario explicó que esta decisión responde a una medida preventiva frente a las condiciones climáticas que podrían afectar a la región. “Todos los esfuerzos que se está realizando es para mejorar los aprendizajes de los estudiantes y también para mejorar la convivencia escolar”, sostuvo. La disposición alcanza a las instituciones educativas de Junín, por lo que los directores deberán adecuar su planificación y comunicar oportunamente los cambios a la comunidad educativa.

La directora de la DREJ, Silvia Astete, confirmó lo señalado, en salvaguarda de la integridad física, la salud y el bienestar emocional de estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa. Precisó que, tras el cierre de las clases, los docentes continuarán con actividades de gestión, programación y elaboración de documentos, hasta completar los 13 días de gestión previstos para el año.