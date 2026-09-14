Cansado de las críticas y de ser señalado como “mantenido”, Said Palao decidió revelar cuánto gana como influencer y mostró una boleta para acreditar que pagó 5.400 euros por la lujosa cartera Dior que le obsequió a Alejandra Baigorria por su cumpleaños. Sin embargo, lejos de poner fin a los cuestionamientos, sus declaraciones generaron nuevas críticas en redes sociales.

Aunque algunos usuarios consideran que Said no depende económicamente de Alejandra debido a los ingresos que genera, María Pía Copello cuestionó que el exchico reality haya expuesto sus boletas de pago. Según la conductora, esta decisión podría reavivar las críticas sobre los salarios que reciben los participantes de realities y el trabajo que realizan.

Durante la emisión del viernes 11 de septiembre de ‘Sin más que decir’, María Pía y sus compañeros cuestionaron que Said Palao decidiera hacer públicos sus ingresos de ‘Esto es guerra’.

“ A todos, en algún momento, nos han hecho cargamontón, pero no vas a salir con los papeles… A mí me parece ridículo mostrar cuánto ganas, en qué ganas, si tú lo compraste o no lo compraste, si lo debitaron de tu cuenta o no, si tú fuiste el que lo fue a la tienda. Es ridículo ”, expresó Copello.

Por otro lado, María Pía Copello consideró innecesario que Said Palao continúe alimentando la polémica mientras se encuentra de viaje en Japón junto a Alejandra Baigorria, quien celebró allí sus 38 años. “Yo digo: ¿Para qué? ¿A quién le importa?”, expresó la conductora.

Además, sostuvo que la revelación de sus ingresos podría haber generado incomodidad entre sus compañeros de ‘Esto es Guerra’, pues ahora saben que el esposo de Alejandra Baigorria estaría entre los integrantes que reciben los salarios más altos.

Para María Pía Copello, la decisión de Said Palao de revelar sus ingresos podría complicar las futuras negociaciones salariales de ‘Esto es Guerra’. Según explicó, los demás integrantes del reality podrían tomar como referencia el sueldo del popular ‘Samurai’ y exigir una remuneración mayor.