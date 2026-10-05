Rafael López Aliaga se pronunció desde el local de Renovación Popular en Jesús María luego de que el boca de urna de Datum ubicara a la agrupación en el primer lugar de las preferencias para la Alcaldía de Lima Metropolitana.

“Estamos esperando el conteo rápido. Por eso no hemos hecho ninguna declaración hasta este momento por la pésima experiencia del 12 de abril”, sostuvo. López Aliaga.

El exalcalde consideró que el eventual primer lugar de su agrupación responde “al bienestar de mucha gente” y destacó la situación que, según indicó, tendría la Municipalidad de Lima al finalizar su actual periodo. “Los pobres son primero en Renovación Popular”, acotó.

Respecto a su candidatura como regidor, López Aliaga cuestionó una eventual decisión del Jurado Nacional de Elecciones y sostuvo que la prohibición de postular nuevamente a la alcaldía no impide su postulación como regidor.

“Está prohibido postular, no estoy postulando a alcalde y no era mi intención ser alcalde tampoco”, comentó.