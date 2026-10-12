La Contraloría General de la República (CGR) advirtió que la Municipalidad Provincial de Candarave no cuenta con documentos que sustenten la entrega ni el uso de 3358 galones de petróleo diésel B5 UV, donados por una empresa privada y el Gobierno Regional de Tacna.

El combustible estaba destinado al mantenimiento de vías de acceso en los sectores de Huanuara, Calacota, Kataña, San Juanani y para afrontar acciones de emergencia producto de la temporada de lluvias.

Retiro del almacén sin acreditar

En el Informe de Orientación de Oficio N.º035-2026-OCI/0678-SOO, correspondiente al período de evaluación del 2 de febrero al 18 de septiembre de este año, se señala que el combustible fue retirado del almacén sin acreditar su destino, y tampoco se registró el saldo que no fue utilizado, lo cual expone a la entidad pública a un grave riesgo de desvío, pérdida y perjuicio patrimonial valorizado en S/ 46 486.

Entre las situaciones adversas más críticas, se indica que la salida de dos mil galones de diésel (valorizados en S/ 22 733), donados por una empresa privada en febrero de 2026, se realizó sin que existan vales, partes diarios de maquinaria, ni informes que prueben su empleo en las labores de mejoramiento de las vías autorizadas en Huanuara, Calacota, Kataña y San Juanani.

“Desaparecen” 1 358 galones de combustible

Al respecto, los únicos registros presentados correspondían a fechas anteriores a la propia donación y hacían referencia a traslados en zonas no contempladas.

A esta situación identificada se suma la falta de sustento del uso de 1358 galones de combustible (valorizados en S/ 23 753) entregados por el GRT para afrontar la temporada de lluvias. Aunque se afirmó que este combustible fue usado en mantenimiento vial, la comisión de control verificó que no existían partes diarios de maquinaria firmados por los residentes o responsables de obra que acrediten los trabajos realizados, y en el almacén municipal los tanques contenedores estaban vacíos.

Cabe indicar que los funcionarios intentaron posteriormente justificar el uso del petróleo mediante copias simples de vales que carecen de valor, además de no contar con el sustento de reingreso de 670 galones que quedaban como saldo.

Vulneraron normas de control

Finalmente, las labores de habilitación de vías citadas se habrían realizado de manera informal por los funcionarios debido a que no contaban con un plan o ficha técnica de las actividades de mantenimiento y sin una supervisión técnica del Equipo Funcional de Mantenimiento de Obras ni del Instituto Vial Provincial, lo cual vulnera las normas de control.

La Contraloría notificó el informe de control al alcalde provincial de Candarave para que se adopten las acciones preventivas y correctivas dispuestas para mitigar los riesgos identificados.