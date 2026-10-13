El Ejecutivo debe recurrir a decretos de urgencia (DU) para encarar a el fenómeno de El Niño a fin de no afectar la actividad económica en varias regiones del país, recomendó el exministro de Economía, Waldo Mendoza.

En RPP cuestionó que el Gobierno esté esperando se le delegue facultades legislativas para actuar contra El Niño para adoptar medidas de emergencia. “Mi impresión es que el Gobierno está subestimando a El Niño”, afirmó.

Es porque no está considerando el presupuesto adecuado para el próximo año, cuando se necesitará más inversión pública para reparar daños que podría ocasionar el fenómeno climático.

“En los malos tiempos, el Gobierno tiene que gastar. Sobre todo un Gobierno que tiene recursos para hacer eso, y El Niño es un mal tiempo”, señaló al indicar que el Ejecutivo puede utilizar DU para adoptar decisiones económicas y financieras frente a la emergencia, tal como se hizo durante la pandemia.

Inversión

Mendoza dijo que la inversión pública es uno de los principales instrumentos para afrontar El Niño, con obras de prevención y la reconstrucción, considerando que el crecimiento previsto es de 3.7%, insuficiente frente a la magnitud de los riesgos.

Así, dijo que la inversión pública debería crecer 15 o 20% porque los efectos de El Niño podrían ser más graves que en años anteriores. “Estos Niños son macroeconómicamente potentes, poderosos”, afirmó.

El economista recalcó que hay una gran diferencia entre El Niño de hoy y los de las versiones anteriores porque el país dispone de recursos. “O sea, podríamos haber actuado, podríamos actuar”, afirmó, indicando que el Ejecutivo debe anticiparse a los daños y presupuestar con tiempo las intervenciones necesarias. “Para todo eso hay que presupuestar con anticipación”, advirtió.