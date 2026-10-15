Crímenes sin freno. Un colectivero de 23 años fue asesinado a balazos por un sicario que se hizo pasar por pasajero en San Juan de Lurigancho (SJL). Jean Pierre Santiago Rodríguez Hinostroza, conducía una unidad de la ruta C de la empresa Los Urbanitos cuando fue atacada.

El crimen ocurrió a la altura de la cuadra 15 de la avenida Central. Según las primeras informaciones, el atacante abordó el vehículo y, tras avanzar algunas cuadras, disparó hasta tres veces contra el conductor antes de escapar por un pasaje cercano.

El joven fue auxiliado y trasladado de emergencia al Hospital de San Juan de Lurigancho, pero llegó sin vida. La víctima, natural de Tarma, deja una hija de tres años en la orfandad.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron parte de la fuga del presunto asesino. Las imágenes muestran que el sujeto, quien llevaba una gorra para cubrir su rostro, huyó corriendo hasta el cruce de las calles Los Abogados y Cirujanos, donde lo esperaba un cómplice con una bicicleta para facilitar su escape.

Entre los aspectos que serán materia de investigación figura la ausencia de casquillos y de impactos de bala visibles en la carrocería de la unidad, lo que ha generado sospechas sobre el posible uso de un arma con silenciador.

PARALIZAN. Tras confirmarse la muerte de su compañero, conductores de la ruta C de Los Urbanitos se reunieron en los exteriores del hospital y anunciaron la paralización de sus labores hasta que se adopten medidas que garanticen su seguridad.

Los trabajadores también señalaron que tienen conocimiento de presuntas extorsiones contra los dirigentes de la empresa, aunque afirmaron desconocer el monto que les exigirían los delincuentes.

La Policía deberá esclarecer las circunstancias del homicidio.

Oscuridad

El crimen ocurrió el martes, alrededor de las 8 de la noche y pese a ser hora punta, la oscuridad ayudó al escape.