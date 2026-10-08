En la historia democrática del distrito patacino de Ongón, en La Libertad, quedarán grabadas las elecciones municipales de 2026 porque su virtual alcalde se impuso solo por un voto de diferencia.

Al 100% de actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Linder López Vásquez, candidato de Podemos Perú, obtuvo 446 votos (42.720%), apenas uno más que el aspirante de Perú Primero, Johan Palomino Arellano, quien sumó 445 sufragios (42.625%).

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Proceso

“Gracias, Ongón. [...] Este triunfo es de ustedes, de cada familia, de cada vecino, de cada joven, adulto mayor y de todas las comunidades que creyeron en este proyecto”, publicó el virtual burgomaestre en su cuenta en Facebook tras conocer su victoria.

Según el Observatorio para la Gobernabilidad Infogob, del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), esta fue la segunda postulación de Linder López a la Alcaldía de la Municipalidad Distrital de Ongón (MDO). La primera vez ocurrió en los comicios de 2018, pero lo hizo con los colores de Democracia Directa y no tuvo éxito.

Escenario

En la página web del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), se precisa que Ongón tuvo una población electoral de 1,587 votantes. De este total, 906 fueron hombres y 681, mujeres. Además, 162 estuvieron habilitados para sufragar por primeva vez.

También se indica que un 47.2% de electores registró tener estudios de secundaria y el resto no posee instrucción o cuenta con nivel “inicial, primaria y técnico/superior”.

Geografía

Ongón es uno de los distritos más alejados de La Libertad. Se ubica en la provincia andina de Pataz. Tiene áreas de ceja de selva y limita también con Tocache, provincia de la región San Martín.

Para llegar a Ongón desde Tayabamba, capital de Pataz, se recorren poco más de 70 kilómetros por una vía afirmada y que algunos tramos son solamente trocha carrozable.