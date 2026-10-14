El Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep) La Libertad consideró que lo nuevos lineamientos que busca establecer el Ministerio de Educación (Minedu) para fortalecer la disciplina y la convivencia escolar en instituciones educativas públicas y privadas restituirá la autoridad de los docentes y mejorará la seguridad al interior de los centros educativos.

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DENUNCIADOS

Sergio Pinedo, secretario regional del Sutep, dijo que es indispensable que los profesores cuenten con herramientas disciplinarias firmes para frenar conductas irrespetuosas en las aulas.

Aseguró que con las restricciones que tuvieron los docentes para sancionar a alumnos, emitidas entre el 2011 y 2012, los profesores se volvieron “presas” de estudiantes indisciplinados que los acusaban de maltrato psicológico si se les llamaba la atención por portarse mal en clase.

Solo este año, según dijo, hay entre 250 y 300 maestros denunciados por alumnos o padres de familia en la plataforma SíseVe del Minedu. Por ello, también pidió desaparecer esa aplicación.

“Todo ha sido catalogado como acciones para bajar el autoestima, acoso, maltrato psicológico. A nivel regional, hay entre 250 y 300 docentes en comisión de procesos administrativos. Ha habido casos, incluso, de docentes que iban a desaprobar a estudiantes y por eso crearon una denuncia; otros casos porque el estudiante dice que pasó (el profesor) y lo rozó o porque le llamaron la atención de forma verbal”, indicó.

El secretario del Sutep agregó que la mayoría de las personas acusadas son retiradas de las aulas y llevadas a realizar labores administrativas a las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL). “El 90% de los docentes denunciados son inocentes, pero ya degradaron su imagen y el ganador fue el estudiante indisciplinado”, acotó.

MEDIDAS

Los lineamientos contemplan medidas correctivas proporcionales a la gravedad de la conducta cometida por el estudiante. Entre las faltas consideradas se encuentran los daños a la propiedad escolar, la posesión o el consumo de sustancias prohibidas, el acoso escolar, la violencia sexual, el hurto o robo de bienes y los actos de discriminación, entre otras conductas que afectan la seguridad y la convivencia en la comunidad educativa.

Las medidas disciplinarias comprenden amonestaciones, suspensiones y la separación definitiva del estudiante.

En materia de presentación personal se incluyen disposiciones relacionadas con la higiene y el aspecto de los estudiantes. Entre las pautas expuestas se plantea que los alumnos varones asistan con el cabello corto, así como restricciones al cabello teñido y al uso de maquillaje por parte de las estudiantes.

El gerente de Educación de La Libertad, Rufino Rodríguez, también saludó las nuevas normas disciplinarias. Recordó que este año se reportaron casos de consumo de drogas o estudiantes portando estupefacientes y armas de fuego, los que no pudieron ser sancionados severamente. “Casos como estos, que son de extrema gravedad, van a ser expulsados de la institución educativa”, aseveró.

El funcionario, asimismo, anunció que en la región han dispuesto la restricción del uso de celulares en instituciones educativas públicas y privadas. La medida busca favorecer el rendimiento escolar, fortalecer la socialización y el desarrollo integral de los estudiantes, así como contribuir a la generación de ambientes educativos seguros y reducir la exposición a contenidos inadecuados durante la jornada escolar.