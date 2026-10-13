La jefa de Epidemiología de la Gerencia de Salud de La Libertad, Ana María Burga, confirmó que la región ingresó a “una etapa crítica” por dengue al reportar más de mil infectados por semana, siendo las provincias de Trujillo, Virú y Chepén las que más preocupan porque concentran el 92% de pacientes.

La especialista reveló que en este departamento se han reportado 12,000 casos de esta enfermedad, entre probables y confirmados. Además, este mal, hasta el momento, va dejando tres fallecidos y tiene a 43 personas hospitalizadas.

PREOCUPA

Ana María Burga detalló que, debido al incremento de temperaturas por la llegada del fenómeno El Niño, se espera que los pacientes con dengue aumenten en los próximos días.

“En estos momentos estamos entrando a una etapa crítica. Desde las últimas dos semanas tenemos reportados más de mil casos por semana y esto es sumamente preocupante, y tiene una explicación clara. Todos sabemos que ya estamos en el inicio del fenómeno El Niño y la temperatura ambiental en promedio ha aumentado. La temperatura es una incubadora para los huevos del vector y hace que rápidamente se reproduzcan y tengamos una mayor población de zancudos”, indicó a Sol Tv Perú.

La jefa de Epidemiología detalló que la provincia de Trujillo reporta el 56% de pacientes. Acá los distritos en donde se ha extendido la enfermedad son: El Porvenir, Florencia de Mora, La Esperanza y Trujillo.

“En la zona este, que es la zona más álgida porque está a más altura, el abastecimiento de agua no es regular las 24 horas del día y por eso las familias se ven obligadas a almacenar agua en recipientes”, acotó.

Las otras dos provincias que preocupan son Virú y Chepén. “Estas son las tres provincias que nos están causando problemas”, acotó.

REPORTE

El gerente regional de Salud, Gerardo Florián Gómez, aseguró que de los 12,000 casos de dengue, hasta el momento se confirmaron 8,001. La provincia de Trujillo, con 4,100 personas con esta enfermedad, concentra la mayoría de infectados con este mal. Le sigue Virú, con 2,800 pacientes.

El funcionario, asimismo, lamentó que algunas familias continúen negando el acceso a sus hogares para realizar el control larvario. “El trabajo de control larvario lo viene realizando la brigada de dengue, pero seguimos teniendo la renuencia de parte de la población. Solamente el 45% de la población nos permite ingresar a sus hogares, de ese 45% un 44% son casas positivas, en donde está el vector”, acotó.

Ante esto, Gerardo Florián invocó a la municipalidad de Trujillo a multar a quienes se nieguen a abrir sus puertas a las brigadas de salud. Aseguró que la comuna cuenta con una ordenanza municipal que los faculta a realizar este tipo de sanciones.

Respecto a las vacunas contra el dengue, el gerente de Salud dijo que se aplican a menores entre los 10 y 16 años de la provincia de Virú. También anunció que solicitó al Ministerio de Salud autorizar la vacunación en Trujillo.

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