Milton von Hesse, director Ejecutivo de Von Hesse Consultores, sostuvo hoy durante su participación en el 37 Encuentro Empresarial del Norte que la minería ilegal se ha convertido en “la principal actividad del mundo criminal”.

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Durante el evento, que es auspiciado por Diario Correo, el especialista señaló que esta problemática, incluso, ha superado “de lejos” al tráfico ilícito de drogas, contrabando y tala ilegal.

Resaltó que las economías ilícitas han “invadido el Congreso, otras instituciones y el sector privado”.

Precisó que la inseguridad ciudadana le genera un costo anual de S/ 14 mil millones al Perú.

Milton von Hesse también indicó que este problema, junto a la informalidad en el sector laboral, corrupción e ineficiencia en el gasto público, necesita ser revertido. Para ello planteó reformas urgentes que permitan mejorar el crecimiento y competitividad en el país.

Asimismo, propuso mejorar el presupuesto para seguridad, así como acciones policiales y militares para combatir la minería ilegal y mejorar la formalización laboral.

El especialista también advirtió que el Fenómeno El Niño puede afectar la productividad e interrumpir el crecimiento económico en los siguientes meses. Ante ello, recomendó tomar medidas preventivas.