Empresarios del norte del país exigieron a la presidenta de la República, Keiko Fujimori, liderazgo firme y lucha frontal contra las organizaciones criminales que azotan al país.

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Fue durante la inauguración del 37 Encuentro Empresarial del Norte —evento organizado por la Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL) y la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep)—. El presidente de la CCLL, Fernando Guerra, invocó a la mandataria a tomar “medidas concretas” para mostrar “resultados”.

“Queremos emitir un mensaje respetuoso y claro al Gobierno Nacional y a la señora presidenta de la República, Keiko Fujimori. El país necesita un liderazgo firme, capaz de recuperar la autoridad democrática, hacer cumplir la ley y restablecer el orden dentro del marco constitucional. La ciudadanía espera decisiones, coordinación y resultados concretos frente a la criminalidad, una lucha sostenida y sin concesiones contra la corrupción, y acciones oportunas para mitigar los efectos del fenómeno El Niño”, indicó durante el evento, que es auspiciado por Diario Correo.

El representante del empresariado también anunció que el “sector privado en el norte está dispuesto a contribuir con experiencia, con capacidad, articulación, inversión y propuestas”. “Queremos ser parte de la solución [...]. No buscamos confrontaciones, buscamos resultados. Se trata de asumir responsabilidades, sumar capacidades y responder a la urgencia que viven hoy los ciudadanos y las empresas”, aseguró.

Sesiones

Desde ayer, gracias al 37 Encuentro Empresarial del Norte, Trujillo se convirtió en el epicentro del desarrollo económico del país.

Esta nueva edición, que busca inyectar dinamismo financiero a la región a través de la captación de inversiones públicas y privadas, también tocará puntos álgidos para La Libertad, como son la seguridad ciudadana y fenómeno El Niño.

Carlos Vilchez Pella, primer vicepresidente de la CCLL, aseguró que el evento tiene como principal objetivo “darle información de la coyuntura económica nacional e internacional, y de gestión empresarial, al empresariado de la región norte, especialmente de Lambayeque, La Libertad, Piura y Cajamarca”.

Negocios

Durante la jornada de ayer, más de 200 empresarios y emprendedores del norte participaron en la rueda de negocios que se realizó en la Estancia La Encalada. Los asistentes intercambiaron contactos, compartieron propuestas de negocio y concretaron nuevas alianzas comerciales.

“Pese a los desafíos que enfrenta La Libertad, como la inseguridad y el retraso en infraestructura, los empresarios siguen apostando por producir, invertir y generar empleo. Una rueda de negocios como esta demuestra que cuando se crean espacios para conectar y cerrar acuerdos, la economía se mueve. Ese es el papel que buscamos cumplir”, señaló Carlos Vilchez.

El encuentro continuará hoy y se extenderá hasta mañana con conferencias magistrales, paneles y espacios de networking, con el lema “Desafíos que transforman, oportunidades que construyen”.