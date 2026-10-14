Hoy inició en Trujillo el 37 Encuentro Empresarial del Norte (EEN), evento organizado por la Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL) y la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep).

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El encuentro, auspiciado por Diario Correo, se desarrollará en tres jornadas (del 14 al 16 de octubre) y también abordará dos temas clave para el desarrollo de la región y el país: seguridad ciudadana y fenómeno El Niño.

“Son dos temas que van a ser tratados de forma minuciosa para que el empresariado de la región conozca y se prepare para un evento climático que se dice será extraordinario y qué otras medidas se deben tomar para enfrentar un problema grave como es la delincuencia”, expresó a este diario el primer vicepresidente de la CCLL, Carlos Vilchez Pella.

El directivo del gremio empresarial resaltó que uno de los problemas más graves de la ola de violencia que azota a La Libertad es que “no solamente afecta a la gran y mediana empresa, sino también a la microempresa, que trabaja para el día”.

Respecto a El Niño, dijo que como Cámara de Comercio de La Libertad están abocados a trabajar para reducir los efectos que pueda tener en la región.

“Lo que buscamos es que el impacto sea menor y, por ejemplo, ya se han conseguido cuatro mil carpas para posibles damnificados. También se ha logrado que la pista de aterrizaje del aeródromo de Pacasmayo se habilite para que aviones Antonov puedan descender con ayuda humanitaria”, puntualizó.

La ceremonia de inauguración del 37 Encuentro Empresarial del Norte está prevista para las 5 p.m. de hoy, con palabras del presidente de la CCLL, Fernando Guerra Fernández, y del máximo representante de la Confiep, Jorge Zapata Ríos.

Luego hará su presentación el exministro de Economía y Finanzas Luis Carranza Ugarte, quien tendrá a cargo la primera conferencia del evento, denominada “Perspectivas globales: tendencias y desafíos para el Perú”.

Sin embargo, durante la mañana se realizó una rueda de negocios y se inauguró la feria de stands.

Carlos Vilchez, finalmente, sostuvo que este encuentro es muy importante para el beneficio de la región porque desarrolla “temas transversales” que van a permitir que las empresas tengan más competitivad en medio de una coyuntura compleja.