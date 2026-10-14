Desde hoy hasta este viernes Trujillo será sede del 37 Encuentro Empresarial del Norte (EEN). El evento, que este año cuenta con el respaldo de Diario Correo, es organizado por la Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL) y la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), en Estancia La Encalada, local ubicado en la cuadra cuatro de la avenida Prolongación Fátima, en el distrito de Víctor Larco Herrera.

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PROGRAMACIÓN

Durante las tres jornadas, precisaron los organizadores, se abordarán “asuntos como la competitividad empresarial, las reformas institucionales, la infraestructura regional”, así como “la inversión pública y privada”.

“La agenda también pondrá especial atención en desafíos de alto impacto para el norte del país, como la prevención frente al fenómeno El Niño, la inseguridad ciudadana y el avance de las economías ilegales”, agregaron.

La jornada inaugural iniciará a las 10 a.m. con una rueda de negocios y continuará al mediodía con la apertura de la feria de stands.

La ceremonia de inauguración está prevista para las 5 p.m., con palabras del presidente de la CCLL, Fernando Guerra Fernández, y del máximo representante de la Confiep, Jorge Zapata Ríos.

Posteriormente se desarrollará la primera conferencia. La misma estará a cargo del exministro de Economía y Finanzas Luis Carranza Ugarte, quien disertará sobre “Perspectivas globales: tendencias y desafíos para el Perú”.

A las 7:30 p. m. se reconocerá a siete empresas líderes del Perú.

Mañana abrirán la jornada el también exministro de Agricultura Milton von Hesse La Serna y el presidente del Consejo Directivo de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), Juan Paredes Romaní.

Luego, a las 11 a.m., el representante de la Cámara de Comercio de La Libertad, Fernando Guerra, participará del panel macrorregional “El norte toma la palabra: una agenda empresarial para competir, invertir y crecer”, junto con sus similares de Lambayeque y Cajamarca, Juan Manuel Scander y Samuel Ortiz Tenorio, respectivamente.

El viernes se abordará la prevención frente al fenómeno El Niño. Carlos Neuhaus Tudela, quien lidera el comando del sector privado ante el evento climatológico, hará una análisis de la situación, mientras que el economista José Carlos Saavedra Solano estará a cargo de la conferencia “Fenómeno El Niño: ¿cómo preparar MYPES resilientes?”.

Tras otras presentaciones, el encuentro cerrará por la noche con el lanzamiento de la identidad del 38° EEN.