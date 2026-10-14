Más de 200 empresarios y emprendedores del norte del país participaron en la rueda de negocios con la que arrancó el 37.° Encuentro Empresarial del Norte (EEN 2026), organizado por la Cámara de Comercio de La Libertad y la CONFIEP en la Estancia La Encalada. Durante la jornada, los asistentes intercambiaron contactos, compartieron propuestas de negocio y concretaron nuevas alianzas comerciales.

VER MÁS: La Libertad: Inseguridad ciudadana y El Niño, dos temas que se abordarán en el 37 Encuentro Empresarial del Norte (VIDEO)

PRIMERA JORNADA

Las palabras inaugurales estuvieron a cargo del primer vicepresidente de la Cámara de Comercio de La Libertad, Carlos Vílchez Pella, quien dio inicio a la rueda de negocios y, posteriormente, a la feria de stands. “Pese a los desafíos que enfrenta La Libertad, como la inseguridad y el retraso en infraestructura, los empresarios siguen apostando por producir, invertir y generar empleo.

Una rueda de negocios como esta demuestra que cuando se crean espacios para conectar y cerrar acuerdos, la economía se mueve. Ese es el papel que buscamos cumplir”, señaló.

La feria de stands reúne a las marcas auspiciadoras del encuentro y contó en su inauguración con la participación de Maritere Braschi, reconocida presentadora de televisión y moderadora estelar del evento.

El encuentro continúa esta tarde con la ceremonia de inauguración, y se extenderá hasta el 16 de octubre con conferencias magistrales, paneles y espacios de networking, bajo el lema “Desafíos que transforman, oportunidades que construyen”.

ALIADOS

La Cámara de Comercio de La Libertad agradece a las empresas que hacen posible el 37.° Encuentro Empresarial del Norte. En la categoría Élite, a BCP y Lenovo; en la categoría Lead, a Mibanco y Grupo Palermo; y en la categoría Diamante, a PerúPetro, Real Plaza, GARC, Grand Security, Hardtech, Diario Gestión, Diario Correo y Sol TV.

En la categoría Platino, agradece a Compañía Minera Poderosa, Interbank, UPN, UCV, Soquimsa, Mav Proyectos, Clínica San Pablo, Mifibra, Ultrasegur, Autonort, Big Ben Restaurantes, Cartavio y Casa Grande; y en la categoría Oro, a Caja Trujillo, El Cultural, Chimú Agropecuaria, Minera Boroo Misquichilca, Incamotors, Caja Piura, ISIL, Grupo Coril, Huemura, Grupo Transpesa, Medicina Crítica, Coco Torete y El Paisa.

Asimismo, reconoce a los media partners Look Media, Altinnova, MiMercado, Totem Multimedia y Dime Comunicaciones, que contribuyen a ampliar la difusión y el alcance del principal encuentro empresarial de la Macrorregión Norte.