Los primeros efectos del fenómeno El Niño ya empezaron a sentirse a través del incremento de la temperatura del mar y ahora con algunas lluvias de poca intensidad que caen en diversos puntos de la región La Libertad.

Estamos en una carrera contra el tiempo y urge la intervención de todos para avanzar con la ejecución de obras de prevención y evitar en un futuro próximo el desborde de ríos e inundaciones.

IMPORTANTE

En ese contexto, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) informó ayer que tras articular esfuerzos con el Gobierno Regional (GORE) La Libertad y representantes del sector privado se acordó ampliar las intervenciones en puntos críticos detectados en varios ríos de la región.

En efecto, la Región informó que se han priorizado seis fichas de intervención mediante el mecanismo de Obras por Impuestos.

Las intervenciones se ejecutarán en el corto plazo de la siguiente manera: dos en la cuenca del río Jequetepeque, dos en Chicama y dos en Virú.

De la misma manera, se estableció avanzar lo más que se pueda en la descolmatación de seis puntos críticos del río Chicama. En esta tarea están comprometidos el GORE La Libertad y la empresa Casa Grande.

El jefe de la ANA, Juan Castro Vargas, quien también es secretario técnico de la Comisión Multisectorial para enfrentar el fenómeno El Niño, destacó la importancia de sumar al sector privado a las acciones de prevención.

CLAVE

Otro de los acuerdos alcanzados fue el apoyo del sector privado mediante la donación de combustible para mantener operativa la maquinaria del GORE La Libertad, del Ministerio de Vivienda y del Proyecto Especial Chavimochic (PECh), a fin de dar continuidad a los trabajos de descolmatación.

“La meta es avanzar en más puntos críticos y proteger a la población frente a los posibles efectos del fenómeno El Niño”, resaltó Castro Vargas.

ACTORES

Es importante mencionar que en la reunión de coordinación participaron la gobernadora regional de La Libertad, Joana Cabrera Pimentel; el gerente regional de Agricultura, Luis Vergara Tuset; y representantes de la Asociación para el Desarrollo Agropecuario Sostenible (ADAS), que articula a empresas del sector agroexportador, entre ellas Camposol y Danper, además de otros actores empresariales de la región.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad