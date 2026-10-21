También se pidió a los diputados y senadores “poner el interés del ciudadano por encima de cualquier interés partidario, y la propuesta de un pacto empresarial con la academia para transformar la formación del talento”.
También se pidió a los diputados y senadores “poner el interés del ciudadano por encima de cualquier interés partidario, y la propuesta de un pacto empresarial con la academia para transformar la formación del talento”.

La Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL) clausuró en Trujillo el 37 Encuentro Empresarial del Norte (EEN) con un llamado al Gobierno nacional “para recuperar la seguridad y la autoridad del Estado”.

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También se pidió a los diputados y senadores “poner el interés del ciudadano por encima de cualquier interés partidario, y la propuesta de un pacto empresarial con la academia para transformar la formación del talento”.

Fernando Guerra Fernández, presidente del gremio empresarial, ofreció las palabras finales del evento y pidió que las conclusiones de cada una de las conferencias pasen de la palabra a la acción.

“Lo que ahora se debe hacer es convertir las ideas en decisiones y las propuestas en acciones concretas para el desarrollo de nuestro país”, expresó, para luego asegurar que “el norte está preparado para asumir un papel protagónico en el crecimiento nacional y que, para lograrlo, se requiere trabajar unidos y con visión de largo plazo”, expresó.

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