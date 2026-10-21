La Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL) clausuró en Trujillo el 37 Encuentro Empresarial del Norte (EEN) con un llamado al Gobierno nacional “para recuperar la seguridad y la autoridad del Estado”.
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También se pidió a los diputados y senadores “poner el interés del ciudadano por encima de cualquier interés partidario, y la propuesta de un pacto empresarial con la academia para transformar la formación del talento”.
Fernando Guerra Fernández, presidente del gremio empresarial, ofreció las palabras finales del evento y pidió que las conclusiones de cada una de las conferencias pasen de la palabra a la acción.
“Lo que ahora se debe hacer es convertir las ideas en decisiones y las propuestas en acciones concretas para el desarrollo de nuestro país”, expresó, para luego asegurar que “el norte está preparado para asumir un papel protagónico en el crecimiento nacional y que, para lograrlo, se requiere trabajar unidos y con visión de largo plazo”, expresó.
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