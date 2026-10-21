El Concejo de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) aprobó por unanimidad otorgar el reconocimiento oficial de la comuna en mérito a su destacada trayectoria y valioso aporte a la sociedad trujillana al docente universitario, prolífico autor de 13 libros, exalcalde distrital de La Esperanza y actual regidor provincial, Juan Namoc Medina.

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Al sustentar la iniciativa ante el pleno edil, la regidora Mireya Zegarra destacó su sólida trayectoria como referente de la medicina pediátrica en esta parte del país, resaltando asimismo sus altas virtudes cívicas y las permanentes acciones de proyección y labor social realizadas a lo largo de los años, especialmente en el distrito de La Esperanza, donde ha promovido activamente el desarrollo comunitario y estilos de vida saludables en beneficio de las familias más vulnerables.

Juan Namoc es un destacado médico pediatra, con dilatada y reconocida trayectoria profesional en EsSalud, institución en la que laboró hasta obtener su condición de cesante. Actualmente desempeña una importante labor académica como docente en la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO) y es regidor provincial.

Su faceta intelectual se refleja en la autoría de 13 obras literarias y científicas que abordan con rigor temas clínicos, evidencias científicas, conjeturas filosóficas, bioética, neurociencia y ensayos históricos.

Entre sus producciones bibliográficas más destacadas figuran títulos de gran valor académico, especialmente para estudiantes de medicina, como: “Cirugía pediátrica básica”, “Cirugía pediátrica”, “Atlas de patología quirúrgica pediátrica”, “Cerebro, mente y alma”, “Bioética”, “Filosofía médica”, “El cerebro criminal”, “Teratogénesis”.

Además, tiene libros de investigaciones enfocadas en visibilizar el rol de la mujer como “Mujeres ilustres de la historia en investigación, ciencia, literatura, política, religión, artes y en los orígenes de la evolución”; y profundas reflexiones intelectuales plasmadas en “Apreciaciones al pensamiento y obra de Antenor Orrego”, entre otros importantes volúmenes que enriquecen el acervo cultural de la región.