Con el objetivo de fortalecer la prevención y la respuesta ante situaciones de riesgo en las instituciones educativas e institutos superiores, la Gerencia Regional de Educación La Libertad (GRELL) lanzó la plataforma digital “Centinela”, un sistema que permitirá a los directores de colegios y de las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) reportar emergencias que comprometan la seguridad de los estudiantes y la continuidad del servicio educativo, entre ellas las asociadas al Fenómeno El Niño (FEN) 2026.

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La herramienta también permitirá alertar sobre situaciones de gravedad, como la presencia o tenencia de armas de fuego y arma blanca, casos de acoso escolar, agresiones sexuales, presunta tenencia o consumo de drogas y otros hechos que representen un peligro para estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa.

Cifras

De acuerdo con los reportes del sector, en lo que va del año se han registrado dos casos de tenencia ilegal de armas de fuego en dos instituciones educativas. Asimismo, cuatro colegios han reportado casos relacionados con la tenencia y/o consumo de estupefacientes por parte de estudiantes. Estas situaciones evidencian la importancia de contar con mecanismos oportunos para comunicar incidencias y facilitar su seguimiento.

Mediante un formulario digital, los directores y docentes de colegios e institutos podrán registrar el tipo de emergencia, describir los hechos, adjuntar evidencias fotográficas, precisar la ubicación geográfica y consignar los datos de la persona que realiza el reporte. La información será centralizada para facilitar el monitoreo y seguimiento de cada incidencia por parte de las instancias competentes de las UGEL y la GRELL.

La plataforma está disponible en https://centinela.grell.gob.pe . A través de este enlace, los responsables de las instituciones educativas podrán registrar las alertas para su atención y seguimiento.

Con esta implementación, el Gobierno Regional de La Libertad, a través de la GRELL, impulsa el uso de herramientas digitales para fortalecer la gestión de riesgos, la protección de la comunidad educativa y la continuidad del servicio educativo en la región.