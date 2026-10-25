La Oficina de Epidemiología e Información de la Gerencia Regional de Salud (Geresa) La Libertad reportó que en lo que va del año se han confirmado 10,449 casos de dengue en esta parte del país. Lamentablemente, cuatro personas no lograron superar el mal y fallecieron, mientras que otras 48 se encuentran hospitalizadas con cuadros graves.

A nivel provincial, Trujillo acumula la cifra más alta de contagios con 5,807 casos, lo que representa el 59.66%. Las provincias de Virú y Chepén siguen en la estadística oficial con 2,965 (22.05%) y 941 (10,5%) personas afectadas respectivamente.

También se reportan casos confirmados en las provincias de Pacasmayo con 618 (5.41 %), Ascope 90 (2.06%), Gran Chimú 23 (0.23%), Pataz 3 (0,02%) y Bolívar 2 (0.01%).

AL DETALLE

Según la clasificación de casos de dengue en los distritos de la provincia de Trujillo, es El Porvenir el que lidera el ranking con 1,537. Le siguen La Esperanza (1,204), Florencia de Mora (1,056), Trujillo (906), Alto Trujillo (565), Huanchaco (240), Laredo (231), Moche (33), Salaverry (32), Simbal (3). Víctor Larco Herrera y Poroto no registran personas infectadas.

Con relación a las personas que fallecieron tras contraer el dengue, el titular de la Geresa La Libertad, Gerardo Florián Gómez, comentó que se habrían automedicado y llegaron en estado crítico a los hospitales. Por ello, recomendó evitar esa práctica irresponsable y buscar atención médica ante síntomas compatibles con la enfermedad.

“Quiero llamar a la reflexión, porque los pacientes llegan críticos, después de pasar por cuatro farmacias o cuatro curanderos. Apenas empecemos a sentir dolor de cabeza, fiebre, malestar general, dolor de músculos o náuseas, hay que acudir de manera inmediata al centro de salud y cumplir las indicaciones que el médico les brinda”, enfatizó.

VACUNAS

El funcionario anunció que para mañana se ha programado una gran jornada simultánea de vacunación contra el dengue en diversas instituciones educativas de los distritos de Chao, Virú y El Porvenir.

Florián explicó que la vacuna monodosis Qdenga® (TAK-003) no es “antidengue”, lo que sí produce un efecto de evitar que la enfermedad se complique y agudice.

Pidió a los padres de familia permitan la aplicación de la vacuna a sus hijos de entre 10 y 20 años de edad.

PREVENIR EN CASA

El médico sostuvo que hay muchas personas que consideran que la fumigación es la clave para acabar con el zancudo transmisor del dengue, pero están equivocadas.

Recomendó que en los hogares hay que cubrir los recipientes donde se almacena agua, eliminar objetos que puedan acumular el líquido y convertirse en criaderos del vector. Además, hay que permitir que el personal de salud, debidamente identificado, ingrese a las viviendas para identificar riesgos.

Las altas temperaturas y lluvias asociadas al fenómeno El Niño pueden favorecer a la reproducción del zancudo y es necesario prevenir.

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