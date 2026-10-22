Una nueva requisa ejecutada en el penal El Milagro de Trujillo permitió incautar armas punzo cortantes, drogas y libretas en donde los presos tenían anotados los números de presuntas víctimas de extorsión.

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Operativo

La redada se ejecutó en dos pabellones de máxima seguridad de ese centro penitenciario. La Región Policial La Libertad confirmó que, al igual que en otras tres redadas desarrolladas este mes, también se encontraron objetos prohibidos.

De acuerdo a las imágenes proporcionadas por los agentes del orden, se habrían hallado cuchillos artesanales, drogas y decenas de agendas en donde se consignaban nombres de personas que, se sospecha, pagarían cupos.

“En cada intervención se continúan encontrando diversos objetos prohibidos que ponen en riesgo la seguridad y el orden al interior del centro penitenciario. Estos resultados demuestran la importancia de mantener una vigilancia constante: no hay pausa, no hay tregua. Las requisas seguirán ejecutándose sin previo aviso, de manera periódica e inopinada, con el único fin de garantizar que ningún elemento ilícito permanezca dentro del penal” informó la Policía Nacional del Perú.

Descontrol

Esta es la cuarta requisa que realizan agentes de la Policía y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) durante octubre en el penal El Milagro.

El primer día del mes se hallaron dos celulares, un cargador, audífonos, 490 gramos de pasta básica de cocaína (PBC), pipas artesanales y objetos punzocortantes. Asimismo, el 13, en el pabellón 5, se encontraron 300 gramos de PBC, 240 envoltorios de la misma droga, S/ 7,780 en efectivo y cuchillos artesanales.

Tres días después se volvió a decomisar estupefacientes y más armas blancas.

Los controles en esta cárcel se endurecieron desde el pasado 5 de septiembre, que fue declarado en emergencia por 60 días. Incluso, sus exteriores son resguardados por soldados que ayudan en el control de ingreso. La revisión se realiza con equipos de última tecnología.