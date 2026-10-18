Durante la tarde del último viernes se realizó una nueva requisa en los pabellones del penal El Milagro, en Trujillo, que permitió incautar ketes de pasta básica de cocaína (PBC), objetos punzocortantes, una antena artesanal y otros artículos prohibidos.

EN MARCHA

El operativo en la cárcel de varones contó con la participación del general Eric Ángeles Puente, jefe de la Región Policial La Libertad, junto a agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) La Libertad, la Dirección de Operaciones Especiales (Dinoes), la Subunidad de Acciones Tácticas (SUAT) y el Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco). También intervinieron las Fuerzas Armadas, la Fiscalía de Prevención del Delito y personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Foto: PNP

Los detectives inspeccionaron las celdas, donde revisaron colchones, prendas de vestir y diversos espacios comunes de los internos. Al término de la acción, se hallaron sustancias ilícitas que serían drogas, hojas de cuadernos con apuntes diversos, instrumentos punzocortantes (tijeras y cortaúñas) y lo que más llamó la atención de las autoridades, una antena con su respectivo cable.

“La Policía Nacional, de manera conjunta con las Fuerzas Armas y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), venimos trabajando toda una estrategia a fin de poder neutralizar el ingreso de artículos prohibidos al interior de este establecimiento penitenciario”, indicó Ángeles Puente.

Asimismo, la autoridad policial remarcó que estas intervenciones serán rigurosas y continuas en el establecimiento penitenciario de Trujillo, como parte de la estrategia integral del Comando Unificado.

“En los últimos días se ha efectuado una serie de registros en los diferentes pabellones. Nos permitió encontrar dispositivos electrónicos, armas punzocortantes y de igual manera se han neutralizado las antenas artesanales que son instaladas de manera ilegal por los internos”, concluyó el jefe policial en La Libertad.

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