Durante la noche del martes y la madrugada de ayer, miércoles, se realizó una requisa en el pabellón 5 del penal El Milagro, en Trujillo, y se incautaron 300 gramos de pasta básica de cocaína (PBC), 240 envoltorios de la misma sustancia, armas blancas artesanales, objetos punzocortantes y S/ 7,780 en efectivo.

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Policías y agentes del Grupo de Operaciones Especiales del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) allanaron las celdas y ordenaron que los internos formen en el patio.

Tras un minucioso registro se encontraron diversos objetos y productos prohibidos. El 9 de octubre la presidenta Keiko Fujimori participó de una intervención en esta cárcel y les pidió a los reclusos “portarse bien”, pero no lo hacen.