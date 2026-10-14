Gerente de Defensa Nacional del Gobierno Regional (GORE) La Libertad asegura que es producto del equipamiento a la Policía Nacional.
Gerente de Defensa Nacional del Gobierno Regional (GORE) La Libertad asegura que es producto del equipamiento a la Policía Nacional.

El coronel PNP (r) Edwin Dávila Paredes, gerente de Defensa Nacional del Gobierno Regional (GORE) La Libertad, aseguró ayer que el equipamiento con tecnología que ha proporcionado la Región a la Policía Nacional del Perú (PNP) ha permitido reducir delitos como homicidios y extorsión.

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De acuerdo a las estadísticas reveladas por el funcionario de enero a setiembre de 2025 se habían registrado 212 asesinatos y este año en ese mismo periodo de tiempo la cifra es de 172.

En tanto, Dávila mencionó que el año pasado de enero a setiembre se reportaron 2,577 denuncias por extorsión y este año 1,571.

Asimismo, hasta el noveno mes de 2025 los casos de extorsión en los que los delincuentes usaron dinamita fueron 245 y este año se han registrado 157.

“Son S/ 100 millones los que se han invertido. Se adquirieron 180 patrulleros, 200 motocicletas y 40 drones para el patrullaje aéreo que están dando buenos resultados”, afirmó el policía en calidad de retiro.

Finalmente, Dávila anunció que al finalizar el año se invertirán S/ 15 millones en equipos de geolocalización, 1,300 chalecos antibalas y 500 radios portátiles.

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