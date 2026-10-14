El coronel PNP (r) Edwin Dávila Paredes, gerente de Defensa Nacional del Gobierno Regional (GORE) La Libertad, aseguró ayer que el equipamiento con tecnología que ha proporcionado la Región a la Policía Nacional del Perú (PNP) ha permitido reducir delitos como homicidios y extorsión.

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De acuerdo a las estadísticas reveladas por el funcionario de enero a setiembre de 2025 se habían registrado 212 asesinatos y este año en ese mismo periodo de tiempo la cifra es de 172.

En tanto, Dávila mencionó que el año pasado de enero a setiembre se reportaron 2,577 denuncias por extorsión y este año 1,571.

Asimismo, hasta el noveno mes de 2025 los casos de extorsión en los que los delincuentes usaron dinamita fueron 245 y este año se han registrado 157.

“Son S/ 100 millones los que se han invertido. Se adquirieron 180 patrulleros, 200 motocicletas y 40 drones para el patrullaje aéreo que están dando buenos resultados”, afirmó el policía en calidad de retiro.

Finalmente, Dávila anunció que al finalizar el año se invertirán S/ 15 millones en equipos de geolocalización, 1,300 chalecos antibalas y 500 radios portátiles.