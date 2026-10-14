El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente Especializado contra la Extorsión y sus Delitos Conexos de la Corte Superior de Justicia de La Libertad dictó siete meses de prisión preventiva contra un joven de 18 años que había sido detenido con un cartucho de dinamita, balas y una carta extorsiva en el distrito de La Esperanza.

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La medida coercitiva recayó contra Moisés Elías Alcántara Mecola, por su presunta implicación en los delitos de extorsión y tenencia ilegal de municiones y material explosivo. El imputado fue recluido en el penal El Milagro de Trujillo mientras se continúa con las investigaciones.

ASÍ CAYÓ

Según información del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Norte, la madrugada del sábado 10, en el frontis de una vivienda de la urbanización Las Palmeras, observaron en actitud sospechosa a Alcántara Mecola, alias “Chiquillo Moisés”, a bordo de una motocicleta. Durante el registro personal y vehicular, los detectives le incautaron un celular, dos municiones, una misiva con mensajes amenazantes y un artefacto explosivo.

DILIGENCIAS

La Policía Nacional advirtió que el número telefónico consignado en la misiva coincide con el registrado en dos denuncias previas por extorsión ante el Depincri Norte.

Asimismo, las pesquisas y el análisis de las cámaras de seguridad de la zona vincularían a “Chiquillo Moisés” a un presunto intento de cobro de cupos.

“Este resultado destaca el trabajo articulado de la Policía Nacional y el Ministerio Público en la lucha frontal contra la extorsión y la criminalidad, reafirmando su compromiso con la seguridad y tranquilidad de la población liberteña”, informó la Región Policial La Libertad.