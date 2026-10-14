A plena luz del día y en la avenida 28 de Julio, una de las principales vías del distrito de Chao, en la provincia liberteña de Virú, sicarios asesinaron la tarde de ayer de al menos seis disparos a un conductor de la empresa de transportes Segura Servicios S.A.C., conocida también como Ruta 8.

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La víctima mortal, identificada como Hubert Humberto Hurtado Santos, de 20 años, manejaba el vehículo que cubre la ruta de los distritos de Chao y Virú.

EL ATAQUE

Según información preliminar, al promediar las 2 de la tarde, Hurtado Santos se encontraba almorzando en el paradero de las unidades, sentado en el asiento del piloto de la combi con placa de rodaje D1E-764. En ese momento, aparecieron en escena dos criminales que sacaron sus armas de fuego y le dispararon a quemarropa.

Una vez perpetrado el ataque, los delincuentes huyeron con rumbo desconocido a bordo de una motocicleta, en medio del desconcierto de los transportistas y vecinos de la zona.

Sus compañeros auxiliaron rápidamente al joven, quien aún presentaba signos vitales, y lo trasladaron de emergencia en un vehículo hasta el Centro de Salud Puente Chao. Sin embargo, a los pocos minutos de su ingreso, el médico de turno solo pudo certificar su deceso.

Hasta el centro de salud llegaron miembros del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Virú para quedar a cargo de las pesquisas, determinar el móvil del crimen y sobre todo poder identificar a los responsables.

ACCIONES

Tras conocer el lamentable asesinato, personal de serenazgo de la Municipalidad Distrital de Chao y agentes de la comisaría local ejecutaron un operativo por la jurisdicción. Durante el despliegue, hallaron una motocicleta lineal abandonada entre unos campos de cultivo, la cual habría sido utilizada por los facinerosos para movilizarse.

EXIGEN JUSTICIA

Compañeros de labores de Hurtado Santos, pertenecientes a la empresa de transportes Club Elegant, expresaron su profundo pesar a través de un comunicado.

“[...] Despedimos a un compañero y miembro de nuestra familia Elegant. Su recuerdo permanecerá siempre en nuestros corazones”, señalaron en la nota de duelo.

Mientras tanto, por redes sociales, amigos y familiares pidieron que se capture a los delincuentes que acabaron con la vida del joven que vivía en la avenida Carlos Wiesse (Chao).

CIFRAS

En lo que va del año ya se han registrado 156 asesinatos en la región La Libertad. La provincia de Trujillo es la más golpeada con 64 asesinatos. Le siguen Chepén, con 22; Pataz, con 23; y Virú, con 15. Las cuatro provincias se encuentran en estado de emergencia.

También se han reportado crímenes en Ascope (14), Pacasmayo (7), Gra Chimú (4), Santiago de Chuco (3), Otuzco (2) y Sánchez Carrión (2).